В Крыму 56-летний велосипедист погиб под колесами авто

В Крыму водитель автомобиля Peugeot Partner сбил 56-летнего мужчину на велосипеде. Велосипедист скончался на месте, передает Управление ГИБДД МВД по республике.

Водитель легкового авто протаранил машины «скорой» и МЧС в Севастополе Инцидент произошел около шести вечера. 34-летний водитель, двигаясь со стороны поселка Азовского к поселку городского типа Нижнегорскому, наехал на двигавшегося впереди велосипедиста.

Авария произошла из-за того, что водитель авто не выбрал безопасную скорость движения.