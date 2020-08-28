В Крыму 84 человека заразились коронавирусом за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 84 случая COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе коронавирус обнаружен еще у двоих человек за минувшие сутки Большая часть заразившихся — 52 человека — была выявлена среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще 20 человек с COVID-19 были выявлены при обращении за медицинской помощью.

«11 – при скрининге здорового населения (в том числе один — прибывший из другого субъекта), один — завозной из Узбекистана», — добавил Аксенов.