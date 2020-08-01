В Крыму арестовали перевозчика после ДТП с девятью погибшими

Перевозчика, организовавшего турпоездку на микроавтобусе, в которой погибли девять человек, арестовали в Крыму, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Мужчине вменяют нарушение правил перевозки пассажиров, которое привело к смерти двух и более лиц. По данным следователей, индивидуальный предприниматель арендовал автобус для перевозки 18 пассажиров, а ранним утром 31 июля водитель врезался на нём в попутный «КамАЗ».

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулём. Теперь, хотя у него были необходимые лицензии для перевозки пассажиров, перевозчику грозит уголовное дело и 10 лет колонии. Он останется под арестом до конца августа, но в течение трёх суток может обжаловать решение суда.