В Крыму арестовали подозреваемого в краже 40 млн рублей

В Симферополе заключили под стражу подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины, передает пресс-служба МВД РФ по республике, ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В Крыму похитили 40 млн рублей из инкассаторской машины «Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила она.

Ранее подозреваемого задержали. Часть похищенных средств была изъята при личном досмотре, а остальные денежные средства были обнаружены по адресу его проживания.