В Крыму арестовали подозреваемых во взяточничестве полицейских из Судака

В Симферополе суд арестовал на два месяца подозреваемых во взяточничестве судакских полицейских, передает пресс-служба Киевского районного суда.

Глава отдела МВД по Судаку и его зам обвиняются во взяточничестве «Избрать в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2020 года. Избрать в отношении Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 сентября 2020 года», – уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что начальник отдела МВД по Судаку и его зам подозреваются во взяточничестве. В отношении них было возбуждено уголовное дело.