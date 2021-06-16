В Крыму автомобиль с туристами застрял в грязи

В Белогорском районе Крыма в грязи застрял «ВАЗ 2121». Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь туристам, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму спасатели дважды оказали помощь травмированным в горах туристам На поиски туристов было потрачено три часа. В итоге они были обнаружены на труднопроходимом участке грунтовой дороги в районе стоянки Ай-Серез.

«Водитель не учел особенностей маршрута и технические характеристики транспортного средства и застрял в размытом дождями грунтовом покрытии дороги», – рассказали в ведомстве.