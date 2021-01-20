В Крыму автомойщик угнал автомобиль клиентки и стал участником ДТП

В Симферополе автомойщик решил покататься на клиентском автомобиле, в результате чего попал в аварию и сбежал, передает пресс-служба МВД по РК.

Крымчанка в Симферополе уехала «по делам» на чужом автомобиле По словам 62-летней жительницы Симферополя, она оставила свой автомобиль Vortex Tingo на одной из моек города. Через час, когда она вернулась за автомобилем, ни его, ни мойщика на месте не было.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя Керчи, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанный признался, что он взял автомобиль покататься, но во время движения не справился с управлением, столкнулся с деревом и бросил машину на месте ДТП.