В Крыму автопарк общественного транспорта пополнили 400 новых автобусов. На полуостров они прибыли для передачи в муниципальные образования. Средства на эти цели были выделены московским правительством по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Крыма лично осмотрел транспортные средства и убедился в их безопасности и комфорте.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Автобусы замечательные. Выходят на трассу у нас больше 180 автобусов по всей Республике Крым. Будет получено до 400 автобусов в общей сложности. Это позволит муниципальным образованиям эффективно решить проблему общественного транспорта».

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что очень важно соблюсти баланс во взаимоотношениях между государством и частными перевозчиками.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Уверен, что в тех регионах, где частные перевозчики в полном объеме выполняют свои обязанности по перевозке льготных категорий граждан, соблюдают расписание, не отклоняются от маршрута и т.д. – все они продолжат работать без каких-либо последствий».

Накануне Сергей Аксёнов отмечал, что в результате модернизации администрации городов и районов Крыма получат новый подвижной состав общественного транспорта, в связи с чем поручил профильному министру выверить с главами администраций муниципалитетов заявки по необходимости предоставления новых транспортных средств в конкретные регионы.