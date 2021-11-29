В Крыму бейсджампер зацепился за скалу и травмировал ногу

Спасатели оказали помощь мужчине, который в результате неудачного прыжка с парашютом зацепился за скалу и получил травму ноги, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Двоим туристам понадобилась помощь на горе Аю-Даг Инцидент произошел в селе Баштановка в Бахчисарайском районе Крыма. Экстремал во время прыжка с вершины скалы Качи-Кальон не справился с управлением парашютом, зацепился за скалу и повис на высоте около 60 метров. Он также травмировал ногу.

«С помощью альпинистского снаряжения спасатель спустился к пострадавшему и приступил к спуску бейсджампера к подножию горы. После чего спасатели оказали мужчине, который оказался жителем Симферополя, первую помощь и передали медикам «скорой», — рассказали в ведомстве.