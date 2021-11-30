В Крыму без света остаются более 4000 абонентов из-за непогоды

В трех муниципалитетах Крыма более 4000 абонентов остаются без света из-за сильного ветра, передает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

В первый день зимы в Крыму прогнозируют штормовой ветер и сильные дожди «По состоянию на 12:00 30 ноября остаются обесточенными 20 линий 10 кВ, из них 18 линий отключены частично. Отключенными остаются 227 трансформаторных подстанций, питающих около 4 100 абонентов в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах», – уточняется в сообщении.

На данный момент в ликвидации последствий непогоды задействованы около 270 человек и более 100 единиц техники.