В Крыму благоустроят городские пляжи

Сделать это намерены к следующему туристическому сезону

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Городские пляжи в Крыму благоустроят к следующему сезону. О намерении провести ремонт территорий отдыха у моря сообщил минстр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире телеканала “Миллет”.

Чиновник пояснил, что в нескольких населенных пунктах планируется сделать «морские фасады». При этом работы непосредственно на пляжах будут проводиться уже в следующем сезоне.