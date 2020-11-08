В Крыму благоустроят городские пляжи

Сделать это намерены к следующему туристическому сезону
Фото: pixabay.com
Городские пляжи в Крыму благоустроят к следующему сезону. О намерении провести ремонт территорий отдыха у моря сообщил минстр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире телеканала “Миллет”.
Чиновник пояснил, что в нескольких населенных пунктах планируется сделать «морские фасады». При этом работы непосредственно на пляжах будут проводиться уже в следующем сезоне.
-У нас есть конкретные планы, мы понимаем, как и что нужно делать, – отметил Вадим Волченко.