В Крыму BMW вылетел с дороги, перевернулся и упал на пляж

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В селе Морском (городской округ Судак) автомобиль BMW-M5 с водителем и двумя пассажирами вылетел с трассы и, перевернувшись, приземлился на пляже. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Авария случилась в районе мыса Чобан-Куле. Превысив скорость движения, водитель автомобиля не справился с управлением. Все находившиеся в авто выжили, однако получили травмы. Спасатели оказали пострадавшим доврачебную помощь, после чего помогли сотрудникам скорой помощи транспортировать тех.

В связи с происшествием в республиканском МЧС призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными.