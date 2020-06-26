В Крыму более 300 средств размещения готовы принимать туристов с 1 июля

На данный момент более 300 средств размещения выразили готовность и подписали обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора по приему туристов с 1 июля. Об этом министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил в ходе онлайн-форума «Крым. Севастополь».

Министр отметил немалые усилия Ростуризма, предпринятые с целью поддержки туротрасли в непростой период:

— Мы рады тому, что открывается Крым, но призываем помнить о сохраняющихся условиях и ограничениях для отдыха. Прогнозно высокая загрузка в июле и августе — в основной туристический период, хорошие перспективы на сентябрь — октябрь при соблюдении требований Роспотребнадзора позволят бизнесу как минимум восстановиться, — сказал Волченко.

Он подчеркнул, что активное развитие внутреннего туризма выводит отрасль во флагманы экономики для всей страны.