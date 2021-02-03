В Крыму более 50 классов в разных школах закрыли на карантин

В Крыму дистанционное обучение проходят 1653 школьника в 57 классах в связи с пандемией COVID-19 и ОРВИ, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталью Пеньковскую.

В Симферополе очередь на вакцинацию от COVID-19 расписана на много месяцев «Из них 49 классов в 14 школах – по COVID-19 и восемь классов в семи школах – по респираторным инфекциям», – уточнила Пеньковская.

Кроме того, в детсадах закрыты 14 групп, в связи с чем дома остаются 610 воспитанников.