В Крыму более 80% учителей и воспитателей привиты от COVID-19

В Крыму более 80% педагогов и сотрудников школ и детсадов сделали прививку от COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на министра образования и науки РК Валентину Лаврик.

«На сегодняшний день вакцинированы 82% педагогического состава школ и детских садов, 86% сотрудников интернатов и 89% работников средне-специальных учебных заведений», — сказала Лаврик.

Она отметила, что вопрос вакцинации находится на контроле министерства. При необходимости подаются коллективные заявки и выездные бригады проводят вакцинацию.