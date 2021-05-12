В Крыму будут наращивать темпы модернизации системы образования – Аксёнов

В Крыму будут наращивать темпы модернизации системы образования. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на форуме муниципальных систем образования «Качественное образование – шаг в будущее Крыма». Встреча прошла в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Глава Крыма отметил, что власти Республики со своей стороны готовы оказывать педагогическому сообществу всю необходимую поддержку.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «В дальнейшем будем наращивать темпы работы по модернизации системы образования. Как уже говорили ранее, в этом году планируется закончить компьютеризацию всех школ. От образовательной системы ждем предложений, каким именно направлениям необходимо уделять больше внимания, разрабатывать стратегии, тактики, методики, подходы, выделять дополнительное материальное оснащение».

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что данный форум дает хорошую возможность обсудить современные тенденции образования, познакомиться с лучшими практиками организации воспитательной работы.