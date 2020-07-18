В Крыму будут судить директора ООО за невыплату зарплат сотрудникам

В Крыму будут судить экс-генерального директора одного из ялтинских предприятий, который обвиняется в невыплате зарплаты 37 работникам, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и Севастополю.

В Крыму оштрафовали директора одного из предприятий за невыплату зарплаты «С июня 2018 по июль 2019 года действующий на тот момент генеральный директор предприятия не выплатил заработную плату 37 работникам на общую сумму почти 10 миллионов рублей. В то же время имеющиеся на счету предприятия средства он использовал в собственных целях, а также для поддержания и развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия», – уточнили в сообщения.

Долг перед работниками частично погашен.