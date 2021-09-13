В Крыму будут судить женщину за торговлю опасным самодельным алкоголем

Жительница Белогорска отправится под суд за торговлю самостоятельно приготовленным алкоголем, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Прокуратура проверит данные о том, что мать отравила дочь алкоголем в Ялте Уточняется, что 46-летняя крымчанка изготавливала спиртосодержащий продукт из «неустановленных компонентов различного сырья», добавляя к ним сахар и виноградные ягоды, а потом продавала. Оказалось, покупатели напитка рисковали здоровьем.

«Согласно заключению эксперта, употребление данной алкогольной продукции могло повлечь последствия вплоть до тяжкого вреда здоровью и наступления смерти», — говорится в сообщении.