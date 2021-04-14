В Крыму будут судить местного жителя за жестокое убийство

Следователи завершили расследование уголовного дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве знакомого в Бахчисарайском районе, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Крымчанина отдадут под суд за убийство своей 91-летней матери Инцидент произошел в ноябре прошлого года в частном доме в селе Нижняя Голубинка. Было обнаружено тело хозяина дома с многочисленными колото-резанными ранениями в области шеи, груди и живота. Оказалось, что 26-летний житель Симферополя распивал алкоголь в компании 60-летнего мужчины и между ними возник конфликт. Молодой человек шесть раз ударил ножом пожилого приятеля в область головы, шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело будет направлено в суд.