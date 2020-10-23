В Крыму будут судить мужчину из Питера за растление несовершеннолетней

В Керчи задержали жителя Санкт-Петербурга, который растлевал 11-летнюю школьницу переписками в одной из соцсетей, передает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

Керченский суд вынесет приговор двум «закладчикам» всероссийского масштаба «Он обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.

Согласно данным следствия, 40-летний мужчина в соцсетях познакомился с 11-летней школьницей из Новосибирска в ноябре 2019 года. В ходе виртуального общения он растлевал ребенка в интимной переписке, отправляя ей в том числе фотографии непристойного содержания.