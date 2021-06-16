В Крыму будут судить мужчину, который пырнул ножом своего соседа по комнате

В Крыму будут судить жителя Сакского района за то, что он ранил ножом своего соседа по комнате, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Крыму спасатели дважды оказали помощь травмированным в горах туристам Инцидент произошел в конце января этого года в одном из хостелов города Саки. Между обвиняемым, 42-летним ранее судимым мужчиной, и потерпевшим произошел словесный конфликт.

Согласно данным следствия, мужчина взял с тумбочки нож и нанес им оппоненту удар в область грудной клетки. Потерпевшего госпитализировали в больницу.