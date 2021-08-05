В Крыму будут судить мужчину за убийство сожительницы

Житель Сакского района обвиняется в жестоком убийстве сожительницы, передает пресс-служба регионального Следкома.

Девушка сорвалась в расщелину в Крыму Преступление было совершено 47-летним крымчанином в 2019 году. Тогда жители Евпатории обратились с заявлением о пропаже 32-летней родственницы, которая долгое время не выходила на связь. Они только знали, что девушка проживала с каким-то мужчиной в Сакском районе.

Следователи нашли сожителя пропавшей. Они осмотрели его жилище и обнаружили улики, которые говорили о том, что в отношении женщины было совершено преступление. Мужчина дал признательные показания.