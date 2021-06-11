В Крыму будут судить водителя автопоезда за гибель человека в ДТП

В Симферополе будут судить 40-летнего местного жителя по обвинению в ДТП со смертельным исходом, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Под Симферополем два человека пострадали в ДТП с участием автобуса ДТП произошло 31 октября 2020 года. Обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по автодороге «Нижнегорский – Белогорск» в сторону Белогорска. Он не выбрал безопасную скорость движения и не оценил дорожную обстановку, в результате чего произошел занос прицепа на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем ВАЗ 211040.

В результате ДТП погиб водитель авто ВАЗ.