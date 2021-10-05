В Крыму будут судить водителя мусоровоза за смертельное тройное ДТП

Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Сакского района, который обвиняется в смертельном ДТП с участием рейсового автобуса и легкового авто, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате ДТП в Коктебеле два человека травмировались Напомним, что ДТП произошло в марте на трассе Симферополь — Евпатория. Сам мужчина управлял мусоровозом. Он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с авто PEUGEOT 307, который осуществлял поворот.

«Легковое авто выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП 33-летний водитель PEUGEOT скончался на месте», — уточнили обстоятельства произошедшего в прокуратуре.