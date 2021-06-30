В Крыму будут вводить локдауны в случае не соблюдения антиковидных мер

Глава РК Сергей Аксенов предупредил, что в случае игнорирования требований безопасности в связи с распространением COVID-19, в отдельных регионах полуострова будут вводиться локдауны.

В Крыму за неделю летальность от COVID-19 выросла на треть «Никто ничего не соблюдает. В дальнейшем я предлагаю вводить локдауны по регионам. Будем просто принимать решение, потому что понимаем, что ситуация ситуации — рознь: в тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают нужным ничего выполнять, будем вводить полное закрытие, переводить в режим ЧС и закрывать все», — пригрозил он.

Ранее стало известно, что на территории Крыма выделены не только традиционные штаммы COVID-19, но также британский и индийский штаммы.