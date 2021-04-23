В Крыму частично сняты ограничения на массовые мероприятия

В Крыму сняли ограничение на проведение массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в ВОВ. Соответствующие изменения внес в указ о введении в регионе режима повышенной готовности из-за COVID-19 глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму коронавирус выявлен у 101 человека за сутки «Действие абзаца первого настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – уточняется в документе.

Аксенов также разрешил проведение мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые состоятся 24 апреля в Гагаринском парке Симферополя.