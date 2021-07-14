В Крыму четверо отдыхающих утонули за сутки

В Крыму проводят проверку по факту гибели в море четырех отдыхающих и пропажи одного человека, передает Крыминформ, ссылаясь на помощника руководителя ГСК СК по РК и Севастополю Ольгу Постнову.

Человек утонул в море около Алушты Один из инцидентов произошел на пляже поселка Николаевка (Симферопольский район). Там было обнаружено тело 67-летней женщины.

«На пляже одного из санаториев в Евпатории – тело 71-летней отдыхающей. В городе Саки во время купания погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района – 62-летний отдыхающий», — уточняется в сообщении.