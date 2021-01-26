В Крыму число безработных за год выросло в девять раз

В Крыму в прошлом году число официально зарегистрированных безработных граждан выросло в девять раз, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера — министра труда и соцзащиты Елену Романовскую.

В Крыму зарегистрировано 50 тысяч безработных Так, по состоянию на 1 января 2021 года в Крыму числится 48 тысяч безработных. Таким образом, сейчас на рынке труда на одну вакансию претендуют по четыре человека.

«Численность вакансий на 1 января 2021 года составила 12867 единиц. Это на тысячу меньше, чем в 2020 году. И выросла напряженность на рынке труда», – добавила Романовская.