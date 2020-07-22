В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в РК было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общая численность больных превысила тысячу человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

«Три из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре – при скрининге здоровых лиц. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1012 случаев новой коронавирусной инфекции», — написал глава Крыма.

64 случая завезены из-за границы, 106 из других субъектов России или выявлены в результате проверки контактных лиц. 722 случая заражения коронавирусом – обратились за медицинской помощью, 120 выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц. При этом за весь период пандемии в РК выздоровело 757 человек, умерло 13.

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В Севастополе с начала пандемии выявлено 305 человек, заразившихся коронавирусом. 50 находятся в стационарах, 240 – выздоровели. Шестеро стали жертвами заболевания.