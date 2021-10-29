В Крыму число ковидных коек превысило 5000

В Крыму развернули дополнительно 446 коек для пациентов с COVID-19, передает пресс-служба Минздрава со ссылкой на и.о. министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

За сутки в Крыму коронавирус обнаружен у 693 человек «В настоящее время коечный фонд для госпитализаций больных с COVID-19 составляет 5210 коек в 31 медицинской организации. За последние сутки развернуто 446 коек в 15 лечебных учреждениях, на базе которых уже функционировали ковидные стационары», – уточнил он.

Сейчас в регионе от COVID-19 лечатся 10 563 человека.