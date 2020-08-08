В Крыму число заразившихся COVID-19 превысило 1400 человек

У 24 человек обнаружен COVID-19 в Крыму за минувшие сутки. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму умер еще один человек с диагнозом COVID-19 «Восемь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, восемь – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семь — при скрининге здоровых лиц (в том числе, один из них — прибывший из другого субъекта РФ) и еще один случай завозной из Украины», — написал он.

С начала пандемии в Крыму выявлено 1410 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1002 человека.