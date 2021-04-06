В Крыму COVID-19 подтвержден у 88 человек за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки коронавирус подтвержден у 88 человек. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму за неделю 39 пациентов с COVID-19 скончались У шести человек болезнь протекает бессимптомно.

«Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксенов. С начала пандемии в Крыму COVID-19 диагностировали у 38 218 человек, выздоровели за весь период 35 813 пациентов.