В Крыму COVID-19 за сутки подтвердился у 214 человек

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В Крыму за сутки от коронавируса скончались 5 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Республики Крым. Общее число зарегистрированных летальных случаев с COVID-19 достигло 199.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 214 человек с новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава соседнего региона Сергей Аксёнов.

«В том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 завезены из-за рубежа», – написал Аксёнов.

Всего с начала года заболевание подтверждено у 11 798 проживающих в республике.

Выздоровевших за весь период – 7584 человека. Общее количество умерших с начала пандемии в Крыму составило 194 человека.