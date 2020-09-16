В Крыму COVID-19 заразились еще 75 человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 75 случаев COVID-19 за сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С начала пандемии в Крыму COVID-19 переболели более 250 детей Наибольшее число заразившихся — 47 человек — выявлено при обращении за медицинской помощью. Еще 24 случая — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 3416 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2170 человек.