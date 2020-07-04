В Крыму COVID нашли у еще 11 человек

Всего с начала пандемии в республике подтвердилось уже 723 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 38 были завезены в регион из-за рубежа, 94 – из других российских регионов, к ним также относятся и контактировавшие с приезжими.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

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«Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, два – при проведении противоэпидемических мероприятий, два – прибывших из-за рубежа, четыре – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — пояснил Аксенов.

Всего с начала пандемии в республике подтвердилось уже 723 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 38 были завезены в регион из-за рубежа, 94 – из других российских регионов, к ним также относятся и контактировавшие с приезжими. Еще 518 человек обратились за медицинской помощью, в результате чего прошли исследование на COVID и получили положительные результаты. 73 случая заражения COVID-19 были выявлены в результате лабораторного скрининга.

Всего за период распространения на территории Крыма коронавирусной инфекции 565 человек выздоровели. 30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.