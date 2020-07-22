В Крыму детей-сирот будут направлять на оздоровление

В санатории попадут воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организаций, осуществляющих обучение, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым и работавших в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена –14 дней). Об этом говорится в опубликованном на Портале Правительства Республики Крым Указе Главы Республики Крым от 22 июля 2020 года № 232-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У».

Фото: Гала Амарандо

«Министерству образования, науки и молодѐжи Республики Крым обеспечить направление воспитанников (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организаций, осуществляющих обучение, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым и работавших в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена –14 дней), в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым, на период до 15 сентября 2020 года», — сообщается в тексте указа.