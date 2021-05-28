В Крыму до 1 июля продлили ограничения на работу развлекательных заведений

В Крыму до 1 июля продлили ограничения на работу развлекательных центров, театров и кинотеатров, введенные для недопущения распространения COVID-19. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК.

В Крыму зарегистрировано 92 новых случая COVID-19 за сутки «Слова «по 1 июня 2021 года» заменить словами «по 1 июля 2021 года», – уточняется в тексте документа.

Так, запрет продлен на работу хостелов, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. Также сохраняется ограничение числа зрителей в театрах и кинотеатрах в 75%. Это же ограничение распространяется на участников экскурсионных групп.