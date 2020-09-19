В Крыму до 29 сентября откроют новый госпиталь для зараженных COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил открыть до 29 сентября новый госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом на базе многопрофильного медцентра им. Н.А. Семашко, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замминистра здравоохранения региона Антона Лясковского.

Крым получил «тестовую» партию вакцины от COVID-19 Ранее строящийся на Московском шоссе многопрофильный медицинский центр рассматривался властями Крыма как резервный коечный фонд.

«Но мы видим, что у нас идет большое количество внебольничных пневмоний, то есть они занимают определенные провизорные койки. Планировали выделить 450 коек непосредственно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пациентов с осложненной формой внебольничных пневмоний, связанных в том числе с COVID-19», — заключил Лясковский.