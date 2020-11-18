В Крыму до конца недели ожидается мокрый снег — МЧС

В Крыму ожидается сильный дождь и мокрый снег до конца недели, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Октябрь в Крыму стал самым теплым за 130 лет метеорологических наблюдений «Местами в горных районах ожидается налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром туман. Также на территории Республики Крым ожидается ветер порывами 15-20 м/с», — уточнили в сообщении.

Водителям рекомендуется внимательно соблюдать правила дорожного движения, судовладельцам следить за изменениями погоды, а туристам воздержаться от вылазок в горы и лес.