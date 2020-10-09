В Крыму ДПС задержали пьяного водителя с применением табельного оружия

Сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Феодосии. Чтобы его остановить им пришлось применить оружие, передает Управление ГИБДД МВД по республике.

Два человека пострадали в результате лобового столкновения авто в Алуште Согласно данным ведомства, инспекторы ДПС предприняли попытку остановить «ВАЗ-2102», но водитель не выполнил требования полицейских и нажал на газ. Сотрудники ДПС начали погоню. На одной из центральных улиц города нарушитель столкнулся с другим авто.

«Далее на дороге Симферополь – Феодосия водитель ВАЗ, заметив, что движение прямо заблокировано нарядом ДПС на патрульном автомобиле с включенными специальными световыми сигналами, поехал в обратном направлении, создавая реальную угрозу жизни и здоровья граждан», — уточнили в сообщении.