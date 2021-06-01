В Крыму два человека погибли после столкновения легковушки с «КамАЗом»

В Крыму на автодороге Белогорск – Феодосия произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

В Керчи два авто слетели с моста, в результате чего погиб человек Авария произошла с участием авто Citroen и «КамАЗ». Водитель иномарки не справился с управлением из-за дождя, в результате чего вылетел на полосу встречного движения. В тот момент навстречу ехала фура на базе «КамАЗа».

«Водитель легкового авто 1981 года рождения и его пассажир 1988 года рождения, скончались на месте», — уточнили в сообщении.