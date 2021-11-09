В Крыму двое алтайцев произвели шести килограмм наркотиков

В Крыму двое жителей Алтайского края предстанут перед судом за незаконное производство более шести килограммов синтетических наркотиков, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Бывший военный в Крыму приговорен к восьми годам колонии за наркоторговлю Согласно данным ведомства, обвиняемые изготовили крупную партию наркотиков в подсобном помещении одного из крымских домовладений. С ней злоумышленников и «накрыли» сотрудники ФСБ в июле 2021 года.

«Из незаконного оборота изъято свыше шести кг мефедрона», — проинформировали в ведомстве.