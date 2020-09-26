В Крыму еще 84 человек заразились COVID-19 за сутки — Аксенов

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрировано 84 случая COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе еще 23 человека заразились COVID-19 за сутки Большая часть заразившихся выявлена при обращении за медицинской помощью — 58 человек. Еще 13 случаев зафиксировано среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 — при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2635 человек.