В Крыму еще у 18 человек обнаружили COVID-19 за минувшие сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

На территории Крыма за минувшие сутки еще 18 человек заразились COVID-19. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму количество заразившихся COVID-19 превысило 1300 человек «Семь из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал он.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Крыму заразились 1323 человека. Выздоровевших за весь период – 945 человек.