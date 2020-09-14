В Крыму еще у 75 человек обнаружен COVID-19 за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 75 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«35 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, один случай завозной из Украины», — сообщил Аксенов.

С начала пандемии на полуострове зарегистрирован 3301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2084 человека.