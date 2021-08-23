В Крыму фермер присвоил три млн рублей с помощью фиктивных покупок скота

Глава крестьянско-фермерского хозяйства признан виновным в хищении трех миллионов рублей, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Более 2,2 млрд рублей на развитие виноградарства получил Крым за семь лет Так, мужчина осенью 2019 года получил от государства грант на реализацию проекта в сельскохозяйственной сфере и использовал денежные средства не по целевому назначению.

«С целью хищения денежных средств он заключил фиктивные договоры купли-продажи 37 голов скота на общую сумму 3 млн рублей, причинив министерству сельского хозяйства Республики Крым материальный ущерб на указанную сумму», — уточняется в сообщении.