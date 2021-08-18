В Крыму ФСБ задержали сторонников запрещенной в РФ организации

В Республике Крым сотрудники ФСБ задержали двух лидеров и трех активных участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», передает центр общественных связей ФСБ.

На севере Крыма задержали двух членов экстремистской организации Согласно информации ведомства, задержанные распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.

Члены ячейки руководствовались доктриной так называемого «всемирного халифата» – разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти.