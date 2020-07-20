В Крыму господдержка на производство собственного молока увеличена в три раза, — Рюмшин

В целом по России эта мера поддержки в этом году увеличена в полтора раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

— На поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направлено 200,9 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей. Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств, – прокомментировал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Вице-премьер также отметил, что объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда занимать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Южном федеральном округе: стабильно второе место, а также входят в десятку лучших по стране.

По информации министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, объемы производства молока в России ежегодно увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами господдержки.