В Крыму готовят поправки в Конституцию

Госсовет РК готовит поправки в Конституцию республики, которые позволят одному лицу избираться на пост главы региона более двух сроков подряд. Такой информацией на заседании президиума регионального парламента поделился спикер Крыма Владимир Константинов.

Аксенов заявил, что Крым подтвердил свое единство с РФ при голосовании «Среди базовых поправок, которые будут внесены в Конституцию Республики Крым, можно выделить такие, как исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, ужесточение требований, предъявляемых к кандидату на должность главы Республики Крым, в части запрета иметь гражданство иностранного государства», – добавил Константинов.

Напомним, что в декабре 2021 года был принял ФЗ, который обеспечивает право руководителям регионов избираться более двух сроков подряд. Изменения в крымскую Конституцию необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.