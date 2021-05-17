В Крыму град нанес ущерб двум сельхозпредприятиям

В Крыму пострадали от прошедшего града два сельскохозяйственных предприятия, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Учёный КФУ рассказал, каким будет урожай плодовых культур в Крыму «В Симферопольским районе на предприятии ООО «Антей» на площади 60 гектаров пострадали яблони и 68 гектаров озимых всходов, а в Сакском районе на площади 80 гектаров миндаля ООО «Бивайн» степень повреждения составила от 10% до 15%», – уточнили в ведомстве.

Также градовые очаги наблюдались еще в Белогорском и Красногвардейском районах.